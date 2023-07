Moderati e Riformisti | il capogruppo Petitto | unire e preparare il buongoverno del centrodestra

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAd apertura del Consiglio regionale odierno, formalizzata in Aula la nascita del gruppo ‘’, una iniziativa che vuolee rafforzare il». Così ilLivioche con Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Gennaro Cinque, forma il gruppo. Abbiamo – dice – l’ambizione di essere la casa dei, dei cattolici, dei liberali. Non nasciamo contro nessuno ma per rafforzare un’area con proposte e programmi. Saremo utili alqui in Consiglio regionale e nei territori, riferimento di consiglieri comunali ed amministratori». «Faremo – conclude – una opposizione seria e sui temi, daremo un contributo per archiviare la stagione delle sinistre e ...

