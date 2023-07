Miwa | tris di acquisti | coach Parrillo punta ad un campionato tranquillo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEcco le prime novità sugliper la stagione 23/24, raccontate da: partiamo da tre giocatori che si preannunciano ottime scelte per il roster. Simone Quarta – Playmaker Classe 2003, cresciuto tra le fila della Nuova pallacanestro Monteroni, compagine salentina da cui arriva direttamente dopo lo scorsoin C Gold. Negli anni scorsi ha dimostrato la sua versatilità nelle categorie Under 18 e Under 20 eccellenza, presso la Smit Roma Centro e ora è pronto a iniziare il suo percorso in terra sannita, trattativa per cui si ringrazia l’agente Luca Scipioni. “Un playmaker un po’ atipico, che può giocare in due ruoli, sia play che guardia; sa giocare una pallacanestro a servizio degli altri e al contempo lavorare per se stesso. Una duttilità ...