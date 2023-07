Missione a Tunisi per Meloni | Von Der Leyen e Rutte | a cosa punta il vertice sui migranti

... su forte pressione italiana, deve chiudere conper cercare di tamponare l'ondata di partenze. Per di più gli europarlamentari caldeggiano una nuovaeuropea con "una capacità ...In visita ufficiale negli Stati Uniti, Matteo Piantedosi ha illustrato le strategie del governo Meloni per combattere l'immigrazione illegale e le sue conseguenze. Da un lato, l'esecutivo vuole ...L'iniziativa è il frutto di un accordo di cooperazione tra le città di Firenze eche punta ...il Presidente Eugenio Giani per la sua sensibilità e per aver reso possibile questa nostra" ...

Meloni con Von Der Leyen e Rutte di nuovo a Tunisi ilGiornale.it

Mistero per giorni sulla sorte di centinaia di migranti, forse 700, deportati nel deserto tunisino da Sfax, dove erano in procinto di partire per l'Italia.Sabato gli artisti del conservatorio e della Filarmonica ospiti della capitale nordafricana per un gran galà . Un affascinante programma dedicato a Maria Callas ed Enrico Caruso nell’anfiteatro di El ...