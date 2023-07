Miss Sud 2023 | domenica 16 luglio tappa a Baronissi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Secondadell’edizionediSud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante. L’appuntamento è per, 16alle 21.30, apresso l’Anfiteatro Comunale Pino Daniele. A “veicolare” il traffico dellein gara sarà nuovamente la showgirl Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo che, proprio con un concorso di bellezza ha iniziato la sua carriera. Gli sketch comici sono affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo. Ad oggi conta ben 60 titoli teatrali, su tutti “Passeggiate romane” (2011) e “Buon ...

... la modella transgender elettaOlanda 2023 GUERRA IN UCRAINA Fotogallery - Zelensky torna ... vittima di un pirata della strada 'Quel sabato Emile non era solo' Emile si trovava in vacanza nel...La settimana si chiuderà domenica 16 luglio con, concorso nazionale dedicato alla bellezza del mezzogiorno organizzato dall'Associazione Eventi Arte e Spettacoli. Tutti gli spettacoli in ...La settimana si chiuderà domenica 16 luglio con, concorso nazionale dedicato alla bellezza del mezzogiorno organizzato dall'Associazione Eventi Arte e Spettacoli. Tutti gli spettacoli in ...

Miss Sud: torna il beauty contest del Mezzogiorno: si parte da Agropoli SalernoToday

E’ Rikkie Kolle la prima transgender ad essere eletta Miss Olanda . Kolle, 22 anni, proveniente da Amsterdam, rappresenterà i Paesi Bassi al prossimo ...Rikkie Valerie Kollé è la prima modella transgender a vincere Miss Paesi Bassi: parteciperà alla prossima edizione di Miss Universo. "Voglio essere un modello per gli altri" ...