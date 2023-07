Mirella Gregori | parla la sorella della giovane scomparsa | «È stata sempre la coda di Emanuela Orlandi | non ci ha fatto bene»

Oltre a Emanuela Orlandi, 40 anni fa, scomparve anche, svanita nel nulla il 7 maggio 1983. A 'Gazzetta ladra' , su Radio Cusano Campus, è intervenuta Maria Antonietta, sorella della giovane scomparsa.ha dichiarato: "È la ...C'è un biondino che girava nella vita dinei giorni precedenti alla scomparsa. Ne è convinto l'avvocato Nicodemo Gentile di Penelope. Il legale dell'associazione dedita alle famiglie delle persone scomparse ha lanciato il suo ...Riguardo alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e, votata all'unanimità alla Camera, il fratello di Emanuela ha sottolineato la necessità di ...

Mirella Gregori, parla la sorella della giovane scomparsa: «È stata ... Open

Come per Emanuela Orlandi, sono passati 40 anni anche dalla scomparsa di Mirella Gregori che svanì nel nulla il 7 maggio 1983. Del mistero si è parlato a "Gazzetta ladra" su Radio Cusano Campus dove è ..."l fatto di aver accomunato la scomparsa di Emanuela Orlandi a quella di Mirella ci ha soltanto danneggiato in questi lunghi 40 anni" ...