Milena Bertolini | “Le ragazze sono molto concentrate”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) I mondiali di calcio femminilealle porte e l’Italia è pronta a dare il via alla sua rassegna. Questa mattina le Azzurre affrontano la Nuova Zelanda, magià pronte anche per i prossimi step. Pronte e, proprio come richiede il grande impegno che le vedrà a breve protagoniste. Così ieri la CTha parlato ai microfoni della stampa per presentare la prossima rassegna.: “Sta procedendo tutto bene, le” Queste dunque le parole della CT ai microfoni della FIGC: “Sta procedendo tutto bene, le giocatrici si stanno ambientando nel migliore dei modi in questo nuovo contesto. Più passano i giorni e più si adattano, ...