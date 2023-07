Milano | nel bagno di un bar in zona Gerusalemme compare un cartello molto inquietante | Mette in soggezione!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 14 luglio 2023) A, all'interno di undi un bar appare qualcosa che potrebbe far sre chiunque all'istante di espletare i propri bisogni: ecco perchéè una delle città più grandi e vibranti d'Italia, ricca di storia, cultura, moda e cucina. Il simbolo del capoluogo lombardo è indubbiamente il suo Duomo, una maestosa cattedrale gotica con un'imponente facciata in marmo bianco a dir poco impressionante. Accanto ad esso c'è poi la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei centri commerciali più antichi e belli del mondo. Oltre a ospitare negozi di lusso, ristoranti e caffè storici, il posto è famosi per la sua architettura affascinante e i pavimenti di mosaico. Tra le attrazioni divi è poi la Scala, uno dei teatri d'opera più famosi al mondo con un'acustica straordinaria, e il Castello ...