Milano | figlio La Russa indagato | sentita la madre della presunta vittima

... scrivono le agenzie precisando che 'la procura distarebbe valutando una eventuale richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di ...... nell'ambito dell' inchiesta della Procura disulla presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza 22enne, che ha denunciato di aver subito abusi daldel presidente del Senato. Da ...Testamento Berlusconi, come mai Luigi non compare Il'dimenticato' Una settimana fa circa è ...tratta di poche ricche scritte da Berlusconi mentre si recava all'ospedale San Raffaele di, ...

dayitalianews La Russa jr, manifesti a Milano con foto di padre e figlio: “Gli stupratori siete voi” DayItaliaNews

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - 'Non una persona particolarmente alterata'. E' questo, da quanto si apprende, la descrizione che una testimone ha ...Milano, 14 lug. (Adnkronos) – La madre della 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, è stata sentita – ieri pomeriggio – come testimone dagli uomin ...