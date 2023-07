Milano | Bonelli Avs | ‘appello pubblico a La Russa | consegni telefono del figlio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Mi rivolgo direttamente al presidente del Senato, Ignazio La, affinché si apra alla collaborazione con gli inquirenti e provveda a consegnare nelle prossime ore ildel figlio, la cui sim non può essere sequestrata dai magistrati perché a suo nome. è di fondamentale importanza che vengano raccolti ulteriori elementi per accertare la verità e stabilire responsabilità riguardo alla grave accusa di stupro”. Così in una nota Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.“Lacollabori con l’autorità giudiziaria, consegnando il. Se ciò non accadesse sarebbe un pessimo segnale per l’istituzione che rappresenta. Rivolgo pertanto un appello al presidente La, affinché si ponga in un ...