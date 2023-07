Milano | autista muore travolto dal suo furgone

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un altro incidente questa mattina sulle strade di: un uomo di 46 anni è mortodal suo stessomentre si trovava in via Gallarate. Secondo le prime riscotruzioni, l'stava cercando di fermare il mezzo su un piano scosceso prima di essere. Il suo corpo è stato estratto dai vigili del fuoco sollevando con cuscini ad aria l'automezzo.

