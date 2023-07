Milano | autista muore travolto dal suo furgone

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Unè morto adal suo stessonel tentativo di fermarlo da un piano scosceso. L'incidente, riferiscono i vigili del fuoco, è avvenuto in via Gallarate. Il corpo dell'uomo è stato estratto sollevando l'automezzo con cuscini ad aria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

