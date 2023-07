Milan | Romero | «Voglio restare qui | ho subito detto sì»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le parole di Luka, nuovo acquisto del, nella conferenza stampa di presentazione in rossonero. I dettagli Lukaha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. PAROLE– «Sono molto contento di essere qua. I primi giorni sono stati buoni, tutti mi stanno aiutando tanto e sono molto felice. Dove mi mette il mister gioco. A me piace più dietro la punta, dove giocava l’anno scorso Brahim… Però mi piacciono tutti i ruoli dell’attacco. Via in prestito? Penso di stare qua, mi piace l’ambiente. Posso imparare tanto per l’alto livello che c’è». CONTINUA SUNEWS24.COM

