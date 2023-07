Milan | Romero | “Sono molto contento di essere qui | mi ispiro a Ronaldinho e Kakà”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo un campionato piuttosto altalenante, contraddistinto da non poche difficoltà, concluso al quarto posto a quota 70 punti, una delle squadre più attese in vista della prossima stagione è sicuramente ildi Stefano Pioli. Quest’ultimo ormai orfano di Sandro Tonali, divenuto da diversi giorni un nuovo calciatore del Newcastle United, e protagonista assoluto del 19° scudetto conquistato dalla compagine rossonera, al termine della Serie A 2021-22. Un autentico vuoto, quello lasciato dall’ex centrocampista del Brescia all’interno della rosa del Diavolo, da sempreattivo sul fronte calciomercato, ed autore fino a questo momento di tre ottimi acquisti, come Ruben Loftus Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea, ed il giovanissimo Lukaarrivato a parametro zero dalle fila della Lazio, ma cresciuto calcisticamente nelle ...