Milan | Romero | “Mi vedo dietro la punta? Voglio stare qua”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Luka, neo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole sul ruolo

È uno dei volti nuovi delin un reparto offensivo che potrebbe essere contraddistinto da tante novità rispetto al passato recente. Luka, gioiellino argentino che nelle ultime due stagioni ha giocato (poco) nella ...Lukasi vuole prendere e guadagnare la fiducia di Stefano Pioli e di tutto l'ambiente rossonero. ... Sule la voglia di rimanere: ' Sono molto contento di essere qua. I primi giorni sono ...3 Un argentino per il. Lukasi è presentato oggi ai tifosi rossoneri nella consueta conferenza stampa a Milanello: Com'è stato questo inizio di avventura al: 'Sono molto contento di essere qui. Sta ...

MILAN, ROMERO SUI PROPRI OBIETTIVI: "VOGLIO RESTARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Come ti stai trovando a Milanello “Sono molto contento di essere qua. I primi giorni sono stati buoni, tutti mi stanno aiutando tanto e sono molto felice”. Dove ti vedi come ruolo “Dove mi mette il ...Nella giornata di oggi, in quel di Milanello, si è tenuta la prima conferenza stampa di Luka Romero da giocatore del Milan. L'ex giovane talento della Lazio, rispondendo alle domande dei giornalisti s ...