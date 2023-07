Milan | Pulisic palleggia e si diverte a Milanello | Video

(Di venerdì 14 luglio 2023), nuovo calciatore del, si è dilettato con palleggi e sorrisi in quel diello. Ecco ilpubblicato sui social

... che è". In merito alla Serie A, ha proseguito, "da quando sono in Italia sono cresciuto molto a livello tattico. Questo è un campionato lungo e difficile, ma ilè una squadra che deve ......offensivo del Villarreal e obiettivo di mercato del(LaPresse) - calciomercato.itDopo aver chiuso positivamente la trattativa con il Chelsea per il trasferimento di Christian, il...Queste le sue parole nel corso della conferenza di presentazione: I campioni a cui s'ispira hanno un passato nel: Sulla scelta del numero di 18 e sull'arrivo di: Infine sui nuovi ...

Milan, ecco Pulisic: "Mi sono sentito desiderato. Voglio segnare nel derby e vincere" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Pulisic è un grande giocatore, farà molto bene. Io voglio imparare tanto da chi gioca in attacco". Così Luka Romero, numero 18 del Milan, sulle prime impressioni ..."Mi piace stare dietro la punta, un po' come Brahim l'anno scorso, ma in tutti i ruoli offensivi mi trovo bene".