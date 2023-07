Milan | Pulisic | “Le emozioni sono tante Sono molto orgoglioso”

Commenta per primo Christian, nuovo acquisto del, ha parlato a ESPN : 'Ricordo di aver giocato qui a San Siro in Champions League e non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo prima ancora che la partita ...In attesa che domanisbarchi a Malpensa, ilsta cercando di chiudere anche per Reijnders con l'Az Alkmaar. L'obiettivo del club di via Aldo Rossi è regalare ...Ilè interessato a Arnaut Danjuma . L'attaccante olandese è tornato al Tottenham dopo l'... come sostituto di Leao, o da ala destra, come prima alternativa a. Nei piani del Mila n l'idea ...

Milan, ecco Pulisic: "Mi sono sentito desiderato. Voglio segnare nel derby e vincere" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan continua la trattativa con il Villarreal per l'acquisto di Samuel Chukwueze: al momento sussiste lo squilibrio tra domanda e offerta ...Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha parlato a ESPN: "Ricordo di aver giocato qui a San Siro in Champions League e non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo prima ancora che la ...