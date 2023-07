Milan | obiettivo blindare Maignan | c’è il piano per il rinnovo I dettagli

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilvuolea tutti i costi Mike: ecco ildel club rossonero per ildel francese Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi principali delè quello diMike, attualmente in scadenza nell’estate del 2026. Tra 10 o 15 giorni ci sarà un primo contatto tra Furlani e gli agenti del ragazzo, così da iniziare ad imbastire una trattativa che dovrebbe vedere il raddoppio dell’attuale ingaggio da 2.8 milioni di euro, bonus inclusi, e l’estensione di uno o due anni dell’attuale accordo con i rossoneri.

Dall'annuncio diSkriniar all'arrivo a parametro zero di Marco Asensio, sino agli acquisti di Lucas Hernandez e Kang - in Lee, il PSG ha subito messo in chiaro l'della prossima ...LOSC Lille (FRA) ha soddisfatto l'e, di conseguenza, le è stato consentito di uscire dal regime di accordo transattivo. AC(ITA), AS Monaco FC (FRA), AS Roma (ITA) , Beikta JK (...Il LOSC Lille (FRA) ha soddisfatto l'stabilito e, di conseguenza, può uscire dall'accordo transattivo. AC(ITA) , AS Monaco FC (FRA) , AS Roma (ITA) , Beikta JK (TUR) , FC ...

Calcio & business | Fair play finanziario: Inter, Milan e Roma ... Calcio & business

Luka Romero è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa a Milanello. Il nuovo rossonero ha parlato della possibilità di partire per un prestito per accumulare ...CALCIOMERCATO - Il Milan continua il suo restyling e dopo Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, sembra pronto a un altro colpo. Il classe 1997 ha collezionato 12 pres ...