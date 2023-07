Milan | non solo l'Aston Villa su De Ketelaere | nuove piste in Francia e Germania

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non c'èl'in pressing su Charles De: il classe 2001 - scrive Il Corriere della Sera - belga è...

SQUADRA - 'Sono orgoglioso di essere un giocatore delimporta da dove vengo. Questo club ha vinto titoli per tutta la sua storia, per questo sono desideroso di rappresentare il mio paese e ......quant'ero alcon Giampaolo, lui e Sarri sono molto simili, veramente due maestri di questa linea'. Dove deve migliorare la difesa 'Dobbiamo sempre lavorare per migliorare, il nostro lavoro...2023 - 07 - 14 18:17:26 Roma, anche l'Atletico Madrid su Kamadasolo la Roma su Kamada. Il trequartista giapponese, sedotto e abbandonato dal, è l'ultima idea di mercato dell'Atletico ...

Kamada, il Milan non dà segnali: si riattiva una vecchia pista Calciomercato.com

Leonardo Bonucci, ex difensore del Milan, è stato scaricato dalla Juventus. Il centrale difensivo, al rientro dalle vacanze, è stato messo a lavorare a parte insieme agli ...Il Milan continua la trattativa con il Villarreal per l'acquisto di Samuel Chukwueze: al momento sussiste lo squilibrio tra domanda e offerta ...