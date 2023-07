MIchelle Hunziker Confessa la Storia con Angiolini!

(Di venerdì 14 luglio 2023) Scopri comesta vivendo la sua prima estate da single dopo anni di relazioni. Approfondisci il suo rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti e con il suo ex, Eros Ramazzotti, e scopri i suoi pensieri sul futuro e l’amore. #Navigando sulle onde della sua prima estate da single dopo anni,si sta godendo un periodo di serenità e indipendenza, dopo aver messo la parola fine a due matrimoni e una relazione. In un’intervista rilasciata al magazine Oggi, ha tacitamente confermato la sua relazione passata con il medico Giovanni Angiolini. La celebre presentatrice ha reso noto il suo divorzio da Tomaso Trussardi all’inizio del 2022. Nell’estate dello stesso anno, laè stata accostata ad Angiolini, anche se la loro ...

Aurora Ramazzotti è tornata sui social dopo un breve stop dovuto ad un 'guasto tecnico'. Il suo smartphone, infatti, si è rotto. La figlia die Eros Ramazzotti aveva spiegato che l'incidente era dovuto al fatto che per scappare da un insetto, 'un calabrone grande quanto un elicottero', si fosse tuffata sott'acqua in ...: "Dopo due divorzi credo ancora nell'amore" La showgirl, diventata nonna da pochi mesi, ha raccontato di essere pronta per una nuova relazione. Anche se al momento non la sta ...Nel dettaglio, la figlia die Eros Ramazzotti avrebbe smarrito il suo zaino. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio. Senza alcun ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti è ...

Michelle Hunziker, prima estate da nonna: «Cerco ancora l'amore, dovrei trovare un uomo che se ne frega del mi ilgazzettino.it

Nei look quotidiani di Michelle Hunziker c'è un elemento ricorrente, a cui la conduttrice proprio non sa rinunciare. Vanta infatti una collezione di occhiali da sole molto variegata, con modelli ...