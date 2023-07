Metodo Santanchè | dalle bugie alle querele

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Si dice tranquilla la ministra al Turismo Daniela. È così tranquilla che ieri per intervenire all’assemblea generale di Confagricoltura a Roma era circondata da un cordone di poliziotti e da un collaboratore che filmava i presenti. Per difendersi da chi? Dai giornalisti, ovviamente, e da quel loro pericolosissimo vizio di porre delle domande. La strategia della ministra è sempre la stessa: “Non partecipo ai processi mediatici”, dice ai cronisti presenti. Che si tratti di indagini giudiziarie e di valutazioni politiche continua a sfuggirle. Per non partecipare “ai processi mediatici” basterebbe rispondere, possibilmente con informazioni vere. La questione sarebbe già chiusa da un pezzo. Così sul palco ancora una volta dice di non essere disposta “a fare un passo indietro”: “non capisco per quale motivo dovrei farlo”, dice alla platea, “nessuno mi ha mai ...