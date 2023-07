Meteo | weekend rovente con l’arrivo di Caronte

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cattive notizie per chi si aspettava un minimo ribasso delle temperature. Neldel, infatti, è previstodie un clima ancora più. A spiegare i dettagli di questa seconda ondata di caldo africano anche ilrologo Antonio Sanò. L’estate 2023 si appresta a presentare la sua seconda ondata di caldo africano. Se questa settimana che sta per concludersi ha portato a massime oltre i 35°C, ildal 15 al 16 luglio non sembra fornire migliori notizie. Come confermano anche irologici stanno per arrivare giornate altrettanto (se non più) roventi di quelle trascorse. Infatti, nel fine settimana è in arrivo, l’anticiclone dalle temperature ancora più alte. A spiegarlo bene, come riporta ...