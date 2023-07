Meteo weekend | caldo e afa sul litorale | punte di 39°C

(Di venerdì 14 luglio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, già nel corso di venerdì l’anticiclone tornerà ad espandersi verso nord, riducendo gli effetti dell’instabilità che stanno coinvolgendo nelle ultime ore le regioni settentrionali. La giornata comincerà già instabile con qualche temporale in transito al mattino tra Piemonte e Lombardia, mentre nel pomeriggio qualche rovescio è ancora atteso qua e là sulle Alpi, in attenuazione serale. Altrove sarà sempre la stabilità a prevalere, con tempo soleggiato. Le temperature recupereranno qualche grado al Nord, dove le massime oscilleranno intorno ai 30°C. Un lieve calo è atteso invece al Sud e in Sardegna, dove comunque ilrimarrà intenso e si toccheranno localidi 38°C. Nelproseguirà il rinforzo anticiclonico e l’instabilità ...

Torniamo ai dati di "3b":a Oristano regnerà il bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C. I venti ......settentrionali della nostra Penisola porta condizioniinstabili'. La settimana, al Nord, si concluderà con acquazzoni e temporali. Il tempo sarà invece in netto miglioramento nel, ...Soprattutto in questoin cui ilpotrebbe riservare altre amare sorprese agli automobilisti. - -

Meteo: WEEKEND, arriva l'Anticiclone CARONTE; da Domenica al via la più Forte ondata di calore iLMeteo.it

Per quanto riguarda la giornata di oggi, a Roma massime sui 34 gradi, temperatura percepita 38. Ma nel weekend arriverà l’anticiclone Caronte, e farà ancora più caldo.Consulta l'oroscopo Cancro a cura di Paolo Fox di oggi, 14 luglio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...