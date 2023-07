Meteo Roma | temperature da bollino rosso | quando finirà il caldo africano?

Leggi su funweek

(Di venerdì 14 luglio 2023) Luglio 2023 sta portando ondate di calore in tutta Italia, compresa, dove si registranoda. LEGGI ANCHE –a 40 gradi: idee per rinfrescarsi senza abbandonare la cittàda record in tutto il mondo Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. Per rendersene conto basta dare uno sguardo a ciò che ci circonda, alle bellezze naturali sempre più minacciate dalleelevate. In Messico, ad esempio, il bacino idrico di Cerro Prieto si è prosciugato nel giro di meno di dieci anni, così come il ghiacciaio Pyeto in Canada, negli ultimi vent’anni, ha accelerato il suo processo di scioglimento. Altri esempi sono forniti dalla Cina, dove il lago Poyang, a causa della siccità si è ...