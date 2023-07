Meteo | nel weekend arriva l’anticiclone Caronte | al centro e al sud previsti picchi oltre i 40°C

(Di venerdì 14 luglio 2023)cede il testimone a Cerbero, il nuovo anticiclone che dalsi farà sentire su tutta l’Italia. Secondo irologi, si tratta di una zona atmosferica ad alta pressione ancora più rovente della precedente, che potrebbe far cadere molti record raggiunti negli ultimi anni. Sia sabato 15, sia domenica 16 luglio saranno due giornate particolarmente calde. Sabato le temperature di buona parte delle città italiane si aggireranno sui 35-36°C, mentre domenica andrà anche peggio. A Firenze e Roma ci si aspetta una temperatura di 38-39°C, mentre in Puglia, Sicilia e Sardegna si arriverà fino a 40-41°C. Ilrischia però di essere solo un antipasto dell’escalation termica, che la prossima settimana raggiungerà la sua massima potenza e potrebbe infrangere i record di temperatura di molte città italiane, con ...

Ma come sarà ilweekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo . Sabato 15 luglio. Nord: anticiclone in rinforzo e tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ...Leggi ancheweekend arriva Caronte, super caldo sull'Italia: impennata delle temperature, previsioniOggi, venerdì 14 luglio, i centri più roventi sono 10: Bologna, Campobasso, Firenze, ......di altri tre progetti inseritipiano di azione del Flag Costa dei Trabocchi e realizzati... come ad esempio la consultazione del bollettino, di scadenze fiscali e amministrative, di ...

Meteo: PROSSIME ORE, bolla africana verso l'Italia, guardate cosa ci aspetta nel FINE SETTIMANA! [Mappe] iLMeteo.it

(di Martina Grillotti) Caronte ci ha traghettato all'inferno e ora Cerbero ci accompagnerà per mano per tutta la prossima settimana. Non stiamo ripassando la Divina Commedia, parliamo di caldo, con le ...