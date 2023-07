Meteo | arriva Caronte | temperature record in Italia nel weekend

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 luglio 2023) È in arrivo sull'la più forte ondata di caldo di questa estate (almeno per ora). A causare tale ondata è, il potentissimo anticiclone africano. Le conseguenze saranno pesanti su molte regioni, ma saranno soprattutto le aree interne delle due Isole maggiori (Sardegna e Sicilia) a superare la soglia dei 40°C. Per quanto riguarda il resto della Penisola, sia Sabato, sia Domenica saranno giornate da(non solo per le massime ma anche per le minime). Se Sabato di giorno non si supereranno i 35-36°C su gran parte delle città, Domenica si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma) e fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero quelle notti in cui le ...