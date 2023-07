Messina Denaro sceglie il rito abbreviato a processo per estorsione

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Il boss mafioso Matteoverrà giudicato con ilnelche lo vede accusato dia Palermo. Il capomafia, detenuto all'Aquila, ha chiesto e ottenuto di essere giudicato colcondizionato., attraverso il legale, aveva posto una condizione, quella di sentire le "persone offese" di un tentativo di. E il Gup del tribunale di Palermo Rosario Di Gioia ha accolto la richiesta dicondizionato. Tutto rinviato, dunque, a settembre quando saranno sentiti Giuseppina Passanante, figlia di un boss, e il ma. Il boss non ha partecipato ...

Il boss mafioso Matteoverrà giudicato con il rito abbreviato nel processo che lo vede accusato di estorsione a Palermo. Il capomafia, detenuto all'Aquila, ha chiesto e ottenuto di essere giudicato col rito ...Matteosarà processato con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena, in un processo che lo vede imputato per estorsione ai danni di una proprietaria terriera. Nel ...Matteosarà giudicato con il rito abbreviato condizionato nel processo che lo vede accusato di estorsione davanti al gup del tribunale di Palermo Di Gioia. A richiederlo è stato lo stesso ex ...

Messina Denaro, la procura di Palermo: "Vorremmo risposte dalla Tunisia" Il Tempo

Il boss Matteo Messina Denaro ha chiesto (e ottenuto) di essere giudicato con il rito abbreviato nel processo per estorsione ...Matteo Messina Denaro ha chiesto e ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato condizionato nel processo che lo vede accusato di ...