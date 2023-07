Messina Denaro a processo per estorsione ma con rito abbreviato

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI. - Matteosceglie ilponendo una condizione: sentire le "persone offese" di un tentativo di. Il Gup del tribunale di Palermo Rosario Di Gioia accoglie la richiesta dicondizionato e rinvia a settembre, quando saranno "esaminati" Giuseppina Passanante, figlia di un boss, e il madi lei. Ad avanzare la proposta è stata, per conto del boss detenuto all'Aquila, la nipote avvocato, Lorenza Guttadauro. In uno dei suoi interrogatori davanti ai pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo,aveva respinto quasi con sdegno le accuse che gli venivano mosse, di avere scritto una lettera (firmandola con nome e cognome e facendola spedire per posta) in cui ...

