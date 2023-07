Messico | Ecco come si lavano le mani qui | la testimonianza disgustosa di un TikToker italiano

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 14 luglio 2023)secondo ladi unfanno a lavarsi lein questo stato: in molti sono scioccati Ilè un Paese ricco di attrazioni turistiche che spaziano dalla sua ricca storia e cultura all'incredibile bellezza naturale. La capitale Città del, offre un mix affascinante di storia, cultura e modernità. Si può visitare il suo centro storico con il Palazzo Nazionale, il Tempio Mayor e la Cattedrale Metropolitana. Da non perdere poi il Museo Frida Kahlo e il Museo Nacional de Antropología. Oltre al capoluogo, tuttavia, esistono anche altre importanze bellezze per questa nazione. Ad esempio c'è il Chichén Itzá, un antico sito archeologico maya con la piramide di Kukulcan, ma anche Tulum, ...