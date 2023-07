Mercedes Martinez | “La ROH ha un grande potenziale”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sin da quando è andata in onda la prima puntata di AEW Dynamite, nel lontano 2019, è saltato subito all’occhio il poco spazio lasciato alla divisione femminile. Durante ogni puntata (di Dynamite, Rampage o Collision che sia), infatti, difficilmente si va oltre ad un incontro femminile e, al massimo, un promo. Più minutaggio alla settimana farebbe senz’altro bene alla divisione femminile della AEW, tuttavia, in un recente intervento al podcast “Desert Island Grasps” ha espresso un suo personale ed alternativo punto di vista. La “magia” della ROH Evitando paragoni vincolanti sulle due federazioni,ha comunque manifestato la sua preferenza, illurstrando come la ROH offra una grandissima opportunità anche alla divisione femminile che, molto spesso, non ha lo spazio che merita negli show della ...