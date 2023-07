Mercato Juventus Kessié nel mirino

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ildellasembra aver messotra i possibili obiettivi per il centrocampo. Comincia a muoversi la dirigenza bianconera dopo aver incassato il doloroso passaggio di Sergej Milinkovi?-Savi? all’Al-Hilal. L’idea di un centrocampo fisico passa quindi da giocatori come, che il Barcellona sarebbe disposto a cedere. Il prezzo del cartellino attualmente è vicino ai 25 milioni di euro. Resterebbe poi da discutere l’ingaggio attualmente sui 7 milioni all’anno. Il profilo del giocatore Nel bagaglio tecnico del giocatore ci sono sono le due ultime stagioni, una al Milan e una al Barcellona che parlano di 43 partite quest’anno 3 gol e 3 assist mentre nella stagione precedente in Italia su 39 partite aveva realizzato 7 gol e 1 assist. Numeri lontani dalla sua stagione top, chiusa con 50 partite giocate ...

La Juventus cerca nuovi innesti in questo calciomercato estivo, Giuntoli vuole rinforzare la mediana con acquisti di alto livello: Franck Kessié sarebbe tra le idee dei bianconeri, pedina gradita a ...Tanti i giocatori senza contratto. In Serie A è lecito farci un bel pensierino. Diversi i profili interessanti anche per le top squadre Si scalda il ...