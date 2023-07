...di Jeremy, croce e delizia di un percorso iniziato sotto la gestione Gallo e finito con Saladini . Sul futuro della società amaranto c'è ancora incertezza, nessun dubbio invece sull'del ......di Jeremy, croce e delizia di un percorso iniziato sotto la gestione Gallo e finito con Saladini . Sul futuro della società amaranto c'è ancora incertezza, nessun dubbio invece sull'del ...

Menez, addio Reggina: il saluto social dopo tre anni ItaSportPress

In scadenza di contratto e come anticipato nei mesi scorsi senza alcuna possibilità di rinnovo. Dopo tre stagioni con la maglia della Reggina, finisce l’avventura di Jeremy Menez, croce e delizia di u ...Jérémy Ménez non è più un calciatore della Reggina. L’attaccante francese ha concluso la sua esperienza triennale in riva allo Stretto, dov’era arrivato con un catamarano da Messina attraversando le a ...