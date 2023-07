“Meloni nega scontri coi pm | ma sono le sue leggi a smentirla” | l’intervista a De Raho

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 luglio 2023) A paroledi volere uno scontro con la magistratura ma poi quando deve difendere i suoi non fa altro che attaccarla. Federico Cafiero De, deputato M5S ed ex procuratore nazionale Antimafia, come giudica questo atteggiamento? “Tutta la normativa che la premier vuole adottare è un attacco ai magistrati. La stessa separazione delle carriere vuole indebolirli, probabilmente per sottometterli al controllo politico. Per non parlare del fatto che ogni volta che la magistratura, sia ordinaria che amministrativa, interviene, allora l’esecutivo annuncia una legge per impedire alla magistratura di fare il proprio dovere. L’unica lettura che si può dare a questo modo di agire è che per loro il potere giudiziario deve essere zittito e asservito alle volontà politiche”. Dal canto suo Mattarella ha espresso solidarietà ai magistrati ...