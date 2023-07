Meloni da Vox | dopo gli incontri istituzionali torna la versione populista

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) “È arrivato il tempo dei patrioti, in Italia, Finlandia, Svezia, Polonia, e Repubblica Ceca, abbiamo dimostrato che noi patrioti possiamo governare e contribuire all'aumento della prosperità della gente. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l’Europa” Giorgiaarringa così la folla presente alla manifestazione elettorale di Vox, partito di estrema destra spagnolo, in vista delle elezioni generali di domenica 23 luglio. A distanza di quasi due anni dal famoso intervento, sempre sul palco di Vox, in cui aveva riproposto in spagnolo il celebre discorso “sono una donna, sono cristiana” la presidente del Consiglio èta a vestire i panni della politica di piazza, quella di un tempo. Il distacco di immagine è ancora più evidente se pensiamo che fino a due giorni fa la premier era impegnata in importanti...