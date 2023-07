Meloni al comizio di Vox | I patrioti presto governeranno la Spagna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Giorgiatorna a parlare ad undi Vox, questa volta la premier lo fa attraverso un video trasmesso durante la manifestazione a Valencia per sostenere l'ultradestra in vista delle elezioni che si terranno inil prossimo 23 luglio. "Sono convinta - dice la premier- che il risultato delle politiche spagnole può contribuire a segnare un cambio di passo anche nella politica dell'Europa. La vittoria di Fratelli d'Italia e del centrodestra italiano è stata vissuta come un momento di speranza per tutti i conservatori europei, perché governando si può dimostrare, con i fatti, la falsa narrativa che è stata fatta contro i partiti conservatori e aprire gli occhi a molte altre persone. In Italia stiamo difendendo gli interessi degli italiani e sono sicura che dal 23 di luglio, lo stesso si potrà fare in...

Così l'ex missina Giorgiaè intervenuta a sorpresa a undi Santiago Abascal, leader di Vox e candidato alle elezioni in Spagna del 23 luglio. 'Buonasera patrioti - ha esordito il ......pensare che a fine giugnovotava a Bruxelles l'accordo sui migranti poi saltato a causa del veto proprio di Polonia e Ungheria mentre ieri sera, in videocollegamento, ha infiammato il...Non può succedere che siccome è amico dellaallora lo mettono a condurre un programma. No, ... la par condicio, trasmettendo in diretta ilfinale a Catania dei leader della destra. Queste ...

Meloni infiamma il comizio di Vox: “Anche in Spagna un governo di patrioti. Fermare il fanatismo ultra-ecolog… la Repubblica

VOX ha parlato più volte del cambiamento climatico come "una bufala" e ha descritto il movimento ambientalista come "un complotto globalista contro la sovranità nazionale e la prosperità". Non solo, ...Giorgia Meloni non è soltanto la prima donna in Italia a essere diventata in Presidente del Consiglio, ma anche la prima leader italiana a guidare un partito europeo: nel 2020 è stata scelta come ...