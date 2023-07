Meghan Markle punta al ruolo da protagonista in un film

(Di venerdì 14 luglio 2023)potrebbe tornare presto al mondo della recitazione in undi raro prestigio. Secondo le notizie diffuse nelle ultime settimane dai media britannici, lei e il principe Harry sono attualmente impegnati a salvare il loro contratto Netflix da 80 milioni di sterline. Qualche settimana fa, infatti, la coppia ha assistito alla rescissione dell’accordo con Spotify, ma non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Al contrario, il principe Harry e la mogliepotrebbero concludere delle intese con prestigiose aziende. Notizie di settimane fa suggerivano che la duchessa di Sussex potrebbe addirittura diventare il nuovo volto per la campagna pubblicitaria di Dior. Nuove indiscrezioni, inoltre, parlano di un ritorno al mondo della recitazione, a cui apparteneva prima di sposare il ...

Una cosa è certa: il principe Harry econtinuano a far discutere nonostante - va detto - non appaiano in video già da un po' di tempo. Che abbiano in mente un cambio di rotta - ...L'episodio - stando a quanto riportato - è avvenuto a Londra nel 2019, quando William ha definito'difficile' e 'maleducata' "ATTACCATO FISICAMENTE DA WILLIAM" - Il secondogenito di Re ...... dovrà lasciare Arcore entro 90 giorni di Mario Manca Morti i fratellini dispersi: trovati in una vasca di irrigazione di Silvia Bombino Harry e, visita a Londra (con i figli) per il ...

Meghan Markle pensa a un possibile brand personale separato da Harry. Il marchio di famiglia è in crisi e lei potrebbe puntare su se stessa.Pare che il principe Harry e Meghan Markle ci stiano almeno provando a stare lontani dall'occhio del ciclone. Dopo Spare, le interviste e le polemiche sull'incoronazione, lei, a quanto sappiamo, sta o ...