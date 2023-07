Meghan e Harry tornano a Londra per il compleanno di Carlo? L’indiscrezione

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 14 luglio 2023)mentre si concentrano sulle proprie carriere professionali potrebbero stare per pianificare un viaggio a. Questa volta l’occasione propizia per organizzare una reunion con la royal family potrebbe essere ildiche verrà festeggiato il prossimo novembre. Ecco cosa dicono i rumors da Buckingham Palace. I duchi di Sussex stavano proprio per acquistare una villa nel nord diper i loro soggiorni in Inghilterra e l’occasione per tornare a corte potrebbe essere più vicina di quanto pensato. Infatti, stando ai recenti rumors,potrebbero tornare aper ildigià a novembre. Il re potrebbe organizzare una festa e riunire tutta ...