(Di venerdì 14 luglio 2023) Riparte dalle Marcheda#PlasticFree, la campagna itinerante di informazione e sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Univerde in collaborazione convivo e l'adesione del ...

Riparte dalle Marcheda#PlasticFree, la campagna itinerante di informazione e sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Univerde in collaborazione con Marevivo e l'adesione del Corpo delle ...Al via da venerdì 14 luglio, alle ore 15:30 la XIII edizione di "da", la campagna itinerante promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Marevivo e con l'adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. L'obiettivo ...da" è la campagna itinerante promossa dalla Fondazione UniVerde insieme a Marevivo con l'adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera. Giunta alla sua XIII ...

Mediterraneo da remare, Pecoraro: Italia protegga il mare - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 14 lug. (askanews) - Riparte dalle Marche Mediterraneo da remare #PlasticFree, la campagna itinerante di informazione e ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ITALPRESS) - Riparte Mediterraneo da remare #PlasticFree 2023 da San Benedetto del Tronto nelle Marche. Da ...