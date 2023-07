Mediaset | appello ai giovani | “Occhio ai dati | ragazzi!”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha a cuore i diritti dei minori, anche sul web. E da domenica 16 luglio 2023 lancia la nuova campagna di comunicazione “ai”. L’iniziativa, realizzata per sensibilizzare il pubblico dei bambini e i loro genitori sulla privacy in rete, e? articolata in tre diversi spot televisivi che avranno diffusione anche online e saranno sostenuti dal circuito delle emittenti Radio. La campagna vede protagonisti minori dai 7 ai 13 anni che hanno partecipato a un focus group sul tema realizzato dalla Direzione Marketing. Gli spot cercano di capire le percezioni dei ragazzi su privacy e sicurezza nel web a partire da semplici domande su termini tecnici molto diffusi in rete, parole che tutti conosciamo ma il cui significato non e? chiaro nemmeno a ...