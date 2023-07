(Di venerdì 14 luglio 2023) Idelle discipline acquatiche si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio: le gare si terranno al Marine Messe Fukuoka (in corsia,e palla), al Fukuoka Prefectural Pool () ed al Seaside Momochi Beach Park (didalle grandi altezze). Le prime medaglie saranno assegnate sabato 15 luglio, quando si disputeranno le prime finali didi. La seconda parte della rassegna sarà riservata alin corsia ed aidalle grande altezze, mentre i tornei di pallaoccuperanno tutta la ...

L o scorso giugno a Berlino si sono tenuti i campionatiorganizzati da Special Olympics, giochi sportivi dedicati alla disabilità intellettiva. ... unimpressionante alle spalle, non ......ed Elena Bertocchi bagnano con una qualificazione in finale dal metro il loro esordio ai... DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO A guidare la ...Non poteva sperare in un esordio iridato migliore Susanna Pedotti , che apre idi Fukuoka 2023 conquistando la finale del solo tecnico di nuoto artistico. La diciottenne ...GIORNO IL...

Medagliere Mondiali nuoto 2023: tutti i podi con artistico, fondo, tuffi e pallanuoto OA Sport

I Mondiali delle discipline acquatiche si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio: le gare si terranno al Marine Messe Fukuoka (nuoto in corsia, nuoto artistico e pallanuoto), al Fukuo ...Da Martina Caironi parte tutto: perse la gamba a 18 anni, la prima a vincere da amputata. Ha ispirato Monica Contrafatto quando era in ospedale dopo l’incidente in Afghanistan. La più giovane è Ambra ...