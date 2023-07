MCU | Simu Liu confessa | Voglio condividere lo schermo con Iman Vellani

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 luglio 2023) La star di Shang-Chi,Liu, ha dichiarato che gli piacerebbeloMCU con. Negli ultimi tempi il Marvel Cinematic Universe sta cercando di rilanciarsi con progetti importanti come Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, e torneranno presto diversi crossover. La star di Shang-ChiLiu, in un'intervista per la promozione di Barbie, hato che, se potesse scegliere con quale personaggio del franchise collaborare, opterebbe per Ms. Marvel interpretata da. "Sceglierei. Prima di tutto, è una collega canadese. È semplicemente fantastica. Nelle poche volte che l'ho incontrata e in tutte le conversazioni che abbiamo avuto ho ...