Maurizio Mannoni | Non sono mai stato un giornalista divisivo

(Di venerdì 14 luglio 2023)CONFIDENTIAL Il Venerdì di Repubblica, di Giovanna Vitale, pag. 48 «Lineanotte, il racconto della giornata». Per quindici anni, intorno a mezzanotte, oltre mezzo milione di persone hanno scelto di affidarsi alla voce rassicurante, ai toni morbidi, ai commenti sul filo dell’ironia di, volto storico del Tg3 che a fine giugno – dopo aver promesso a Giovanna Botteri che avrebbe messo al sicuro il gong – ha salutato il pubblico con un messaggio a metà fra il commosso e il commiato: «Io e Patrizia (Senatore, ndr) ce ne andiamo in… vacanza, diciamo. Dopodiché vediamo, non lo so… Magari qualcosa succederà, o forse nulla. In ogni caso èbello percorrere questa lunga strada». Parole che hanno messo in allarme gli aficionado e scatenato i giornali, che hanno subito titolato sul suo addio alla Rai. ...