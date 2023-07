Maurizio De Giovanni | da Mina Settembre e Pizzofalcone a… Per un Pugno di Libri

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 14 luglio 2023)DeA distanza di oltre tre anni dall’ultima edizione, chiusa anticipatamente causa Covid, nella prossima stagione ritornerà su Rai 3 un titolo storico del canale e in generale della lettura in tv: Per undi, in programma per tredici puntate dal lunedì al venerdì alle 15.15 a partire dal 18 dicembre 2023. La novità principale è la conduzione, affidata allo scrittoreDe, il cui nome dirà forse poco ai più ma le sue opere sono ben note al pubblico televisivo. Classe 1958, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano, Dedebutta alla conduzione di quello che è un po’ il suo pane: i, la scrittura e la lettura. Questa volta mette in primo piano se stesso dopo aver lasciato che negli anni ...