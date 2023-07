Matteo Messina Denaro chiede e ottiene il rito abbreviato in un processo per estorsione

(Di venerdì 14 luglio 2023)sarà giudicato con ilcondizionato nelche lo vede accusato didavanti al gup del tribunale di Palermo Di Gioia. A rirlo è stato lo stesso ex latitante: l’istanza è stata avanzata al giudice dalla legale del boss, Lorenza Guttadauro, che è anche sua nipote., detenuto a L’Aquila, non ha però partecipato all’udienza. La richiesta era condizionata all’esame delle persone offese: Giuseppina Passanante, figlia di un prestanome del boss, e il mache, secondo l’accusa della Dda, il capomafia avrebbe minacciato per riavere un suo terreno a loro intestato fittiziamente., che si è ...

AGI. -Denaro sceglie il rito abbreviato ponendo una condizione: sentire le 'persone offese' di un tentativo di estorsione . Il Gup del tribunale di Palermo Rosario Di Gioia accoglie la ...... a Reggio Calabria, l'amministratore delegato della società Stretto di, Pietro Ciucci. ... Giorgia Meloni, il ministro per le Infrastrutture e i trasporti,Salvini, e la compagine ...... Policlinico San, consiglia che "Per massimizzare i risultati si consiglia di protrarre l'... Tuttavia, rassicura Sara Manti, Ricercatore in Pediatria, Università degli Studi di, "Non ...

Occhiuto: avanti con determinazione, opera strategica per Sud e per interno Paese. Ciucci: impegno MITE senza precedenti, al 2030 opere per 70mld tra Calabria e Sicilia ...Messina Denaro si è difeso smentendo ogni responsabilità e sostenendo di essersi limitato a scrivere una lettera alla donna per riavere ciò che in realtà era suo ...