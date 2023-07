Matteo Diamante difende Nicole Murgia | poi ammette | “è una bellissima donna”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha un debole per? Entrambi sono stati nella casa di Cinecittà dell’edizione 7 del GF Vipha appena terminato una diretta Instagram con i suoi fan. Durante la chiacchierata in molti hanno apostrofato in modo poco carino, ex gieffina dell’edizione numero sette del Grande Fratello Vip. In tanti non hanno sopportato l’intromissione delle ragazze del van nella vita amorosa di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Di recente infatti Giaele, Micol,e Oriana con Daniele sono stati in vacanza in Sardegna e lì gli Oriele si sono lasciati, poi Daniele ha tirato in ballo e accusato i suoi colleghi ex gieffini. E proprio questo i fan commentavano con...