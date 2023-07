Mattarella-Meloni | faccia a faccia a tutto campo sulla riforma

...anche se poi non vengono così bene come quella tentata dalla premiernella conferenza stampa di Vilnius . Il Presidente della Repubblica e il sottosegretario alla Presidenza, Sergio...- - > ANSA . Sergioe Giorgiaa colloquio "cordiale e costruttivo" per circa un'ora . Obiettivo: abbassare i toni sulla giustizia e ripristinare un dialogo rispettoso delle prerogative di ciascuno, ...Dal verticenon è trapelato molto. Quello che si sa è che si è parlato essenzialmente di giustizia. Nei giorni scorsiaveva studiato con attenzione il testo della ...

La rimodulazione del reato di mafia esclusa dal sottosegretario Mantovano: «Non è in discussione» . Tra il capo dello Stato e la premier colloquio «costruttivo» dopo lo scontro governo-magistratura ...