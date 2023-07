Maserati protagonista del weekend italiano di Formula E

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 luglio 2023) MODENA (ITALPRESS) – Da venerdì 14 a domenica 16 luglio, in occasione dei round 13 e 14 della serie dedicata alle vetture da competizione completamente elettriche, è Roma a ospitare il penultimo appuntamento del Campionato del mondo ABB FIAE, giunto alle fasi finali della sua nona stagione. La città eterna, già cornice di serrate battaglie sul Circuito cittadino dell’EUR nelle quattro precedenti edizioni, è l’unica tappa tricolore in calendario e vedrà schierate per la prima volta sul suolo italico le due monoposto del teamMSG Racing, guidate dai due alfieri del Tridente: Maximilian Gùnther ed Edoardo Mortara. L’E-prix romano è tra i più attesi da pubblico e piloti, che a partire dal primo pomeriggio del venerdì caleranno le visiere per immergersi nell’impegnativo ed esaltante tracciato, uno dei più lunghi della stagione, disegnato ...