Marvel | troppe serie tv diluiscono l' attenzione e la concentrazione del pubblico per Bob Iger

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il CEO Disney ha denunciato la sovrabbondanza della produzione per lo streaming die Disney, citandola come causa di alcuni recenti flop. Il CEO Disney Bobtorna a puntare il dito contro l'eccesso di offerta di, in particolare nel campo delletv per Disney+, sottolineando come molte di essere siano risultate una delusione per i fan oltre a "diluire l'e ladel". Parlando con David Faber della CNBC durante la Sun Valley Conference, Bobha ammesso che lo studio ha rovinato le aspettative deloffrendo così tanti contenuti in streaming. La conseguenza è stata la flessione negli incassi cinematografici, come nel caso di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che non ha ...