Martina Scialdone uccisa dall?ex a colpi di pistola fuori da un ristorante | il pm | «Subito a processo»

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di sessantuno anni che lo scorso 13 gennaio ha ucciso in via Amelia al Tuscolano Martina Scialdone, avvocato di 34 anni. Le pm del pool antiviolenza Barbara Trotta e Daniela Cento, coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contestano a Bonaiuti l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Controllava i suoi spostamenti in modo ossessivo e, per farlo, aveva messo sull'auto di lei un dispositivo gps che aveva collegato al suo cellulare. Quando Martina Scialdone ha deciso di lasciarlo, l'ha uccisa. La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Costantino Bonaiuti, ingegnere 61enne che lo scorso 13 gennaio ha ucciso fuori da un ristorante della zona Tuscolana.