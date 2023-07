Martina Caironi cede ancora lo scettro | medaglia d’argento ai mondiali sui 100 metri

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Come due anni fa alle Olimpiadi di Tokyo: stesso podio, stesso ordine. Aiallo stadio Charlety di Parigifa la storia dell’atletica paralimpica italiana una volta di più, salendo sul secondo gradino più alto del podio nei 100T63, in un tris tutto italiano. Larappresenta un risultato solo parzialmente soddisfacente per la velocista orobica, che ha cedutoload Ambra Sabatini, la quale con 13?68 ha fatto registrare anche il nuovo record assoluto del mondo, prima a scendere sotto il muro dei 14 secondi. Terza un’altra azzurra, Monica Contrafatto, esattamente come in Giappone. Per(14?35) si tratta del secondo argento di fila nella ...