Marsiglia | UFFICIALE l'arrivo di Renan Lodi per la difesa

Lo stesso, club con cui ha giocato l'ultima stagione, gli ha proposto il rinnovo ma, secondo L'Equipe , non è ancora arrivata una rispostada parte del Nino Maravilla. Sullo ...... ecco come è andata ai club italianiComunicatodella UEFA in merito ai club monitorati ... I tre club di Serie A, al pari di Besiktas,, Psg e Monaco - si legge - hanno raggiunto gli ...AC Milan (ITA) , Monaco (FRA) , AS Roma (ITA), Beikta (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Olympique(FRA) e Paris Saint - Germain (FRA) hanno tutti raggiunto gli obiettivi fissati per l'...

MARSIGLIA, UFFICIALE RENAN LODI DALL'ATLETICO - Sportmediaset Sport Mediaset

La notizia era nell'aria da giorni, ma oggi è arrivata l'ufficialità: Renan Lodi è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il brasiliano ...Il Marsiglia ha annunciato tramite i propri canali l'arrivo del laterale brasiliano Renan Lodi dall'Atletico Madrid. Contratto fino al 2028, 13 milioni di euro ai Colchoneros più un 20% sulla futura r ...